Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: eveniment internațional Takeover Day. Înscrierile au început! Takeover Day inseamna ca TU preiei atribuțiile noastre! Daca vrei sa afli cum iși desfașoara munca “oamenii de la muzeu”, acum ai ocazia! Vrei sa ții o prelegere pe o tema de istorie locala cu posibilitate de publicare dupa? Ți-ai dorit intotdeauna sa descoperi ce comori se ascund in depozitele noastre și sa le scoți la lumina intr-o expoziție? Sau poate ai o pasiune pentru desen și arheologie? COMPLETEAZA formularul accesibil prin codul QR pana la data de 15 iunie. Rezultatele selecției (locurile sunt limitate) vor fi anunțate in data de 16 iunie. Pentru indeplinirea misiunii, vei avea parte… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor, manifestare devenita deja tradiție, este marcata anul acesta sambata, in data de 13 mai, iar muzeele din subordinea Consiliului Județean Maramureș au pregatit o serie de activitați speciale pentru vizitatorii care le vor trece pragul in aceasta zi dedicata culturii. Ca in fiecare an,…

- In Sala Mare a Ateneului Roman, un tanar și foarte talentat pianist roman, caștigator al premiului al II-lea la Concursul internațional “George Enescu” – ediția 2022: George Todica va interpreta un program cu opusuri celebre semnate de Enescu, Ravel, Rahm

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș,va invita joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 13:00, la vernisajul expoziției „Mari aviatori brașoveni”. Expoziția itineranta este organizata in colaborare cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și prezinta activitatea…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și-a imbogațit colecția in urma unor donații facute. ”Le suntem recunoscatori domnilor: Profesor Victor Inceu, donator al unei colecții personale constituite in jurul vieții și activitații tatalui sau, comandor de marina Victor Inceu (1926-2007). Colecția…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, demareaza actiunea “Am si eu o jucarie la muzeu”. De Noaptea Muzeelor, reprezentantii muzeului din Baia Mare isi propune sa expuna jucariile imprumutate de copii. Daca aveți o jucarie de suflet sau jucarii de colecție sunteți așteptați pana in 30 aprilie…

- ̗ ̆ ̗ – ❞ ̗ ̆ !❞ Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, va invita sa participați activ la o acțiune inedita, premergatoare evenimentului ”Noaptea Muzeelor 2023”. Muzeul iși propune organizarea expoziției „Am și eu o jucarie la muzeu!”, in cadrul careia…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, va invita sa participați activ la o acțiune inedita, premergatoare evenimentului ”Noaptea Muzeelor 2023”. Muzeul iși propune organizarea expoziției ”Am și eu o jucarie la muzeu!”, in cadrul careia vor fi expuse jucariile…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș va cheama la acțiune! De Noaptea Muzeelor 2023, dorim sa le oferim un loc in lumina reflectoarelor jucariilor voastre dragi, mai vechi sau transmise din generație in generație! Daca vreți sa ne faceți tuturor cunoștința cu Tedi, cu prima papușa sau…