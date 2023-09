Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 200 de spatii muzeale si culturale din Romania au animat satele si comunele din 37 de judete, sambata, cu ocazia primei nocturne muzeale rurale, organizata in Europa, potrivit news.ro.Dupa centralizarea partiala a datelor furnizate de reprezentantii obiectivelor conectate la noul circuit…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) “Exportul de petrol kazah este din nou amenințat?” se intreaba platforma Petrocouncil din Kazahstan intr-un articol publicat la inceputul saptamanii, care analizeaza cum ar putea fi afectat exportul de petrol kazah de conflictul militar dintre Rusia și Ucraina din zona Marii…

- Un numar de 20 de site-uri care vindeau droguri au fost restricționate, anunța Poliția Romana, aceasta fiind o premiera pentru Europa. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu DIICOT, au reușit sa destructureze 28 de grupuri infracționale organizate,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut miercuri o intalnire cu Anna Akhalkatsi, directorul Bancii Mondiale pe Europa și Asia Centrala. Bogdan Ivan: „Am agreat impreuna un parteneriat prin care Romania poate atinge țintele pe care și le-a propus. Alaturi de experții Bancii…

- Sondaj Fundația Vodafone Sondajul Fundației Vodafone, realizat pe 10.000 de respondenți, parinți europeni, arata variații mari in ceea ce privește accesul la infrastructura și competențe digitale in școlile din țarile europene. Europa ar trebui sa-și uniformizeze abordarea privind predarea competențelor…

- Lansat in premiera naționala și europeana, noul eveniment cultural deriva din evenimentul european Noaptea Muzeelor și va avea loc, in premiera, in data 2 septembrie 2023. Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania anunța organizarea, in premiera europeana, a evenimentului cultural Noaptea Muzeelor…

- Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), inițiatorul Observatorului Roman al Saraciei Energetice (ORSE), a demarat, in premiera naționala, un proiect pilot de cercetare privind saracia energetica in urbanul mic, zona aflata la intersecția dintre orașele mari și mediul rural. Obiectivele cercetarii…

- Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania anunța organizarea in premiera a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, o adevarata nocturna muzeala care activeaza și prezinta in exclusivitate potențialul patrimoniului cultural din spațiul rural romanesc. Unica in Europa, aceasta noua marca culturala derivata…