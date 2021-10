Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Țarii Crișurilor se numara printre partenerii Muzeului Național de Istorie la cea mai ampla și importanta expoziție arheologica care a fost organizata vreodata peste hotare: Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane, deschisa in 30 septembrie la Madrid, la Muzeul Național de…

- Expoziția unicat prezentata in premiera in Spania, care reunește peste 800 de piese din comorile arheologice ale Romaniei, a fost inaugurata oficial la Madrid. Evenimentul se bucura de inaltul patronaj al Regelui Felipe al Spaniei și va putea fi vizitata gratuit pana pe 27 februarie, la Muzeul Național…

- O aeronava a Fortelor Aeriene Romane transportpa duminica, spre Spania, artefactele care vor fi prezentate in cadrul expozitiei „TEZAURE ARHEOLOGICE DIN ROMANIA – RADACINILE DACICE si ROMANE". Expozitia, care reuneste 835 de exponate exceptionale din colectiile a 39 de muzee din Romania si care va…

- Cinci exponate din colecțiile Muzeului Național al Banatului fac parte din cea mai importanta expoziție organizata de țara noastra in Spania, din ultimele decenii. The post Muzeul Național al Banatului, prezent intr-o expoziție la Madrid appeared first on Renasterea banateana .

- Expozitia "Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane", care va fi deschisa in 30 septembrie la Muzeul National de Arheologie din Madrid, reprezinta o manifestare concreta a originilor comune si a relatiilor culturale dintre Romania si Spania, a afirmat secretarul de stat in Ministerul…

