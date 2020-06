Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalistul Oreste Teodorescu anunta ca in aceasta seara va analiza la „Jocuri de Putere” efectele Tratatului de la Trianon. „4 Iunie 1920, castigatorii Primului Razboi Mondial, reprezentantii Antantei semneaza cu Ungaria dezmembrata din imperiul Austro-ungar, Tratatul…

- Senatorul PSD Titus Corlatean i-a indemnat pe "toti cei care simt si traiesc romaneste" sa arboreze joi, la implinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Trianon, drapelul national sau sa depuna un buchet de flori la monumentele dedicate soldatilor romani din Primul Razboi Mondial…

- 4 iunie 2020 - astazi s-au implinit 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, care a consfintit la nivel juridic international incheierea pacii Puterilor Aliate si Asociate cu Ungaria la finalul Primului Razboi Mondial.

- Expozitia „Trianon 100. Romania la Conferinta de Pace de la Paris”, ce cuprinde sute de documente si fotografii de epoca, va fi disponibila online, incepand de joi, pe site-urile Muzeului National de Istorie a Romaniei si pe Muzeul Virtual al Unirii.MNIR, in parteneriat cu Arhivele Nationale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marti, 26 mai, la Bucuresti, pe omologul ungar, Peter Szijjarto. Cei doi au stabilit sa se renunte la declaratii provocatoare pe tema Tratatului de la Trianon si sa se revina la o relatie normala de parteneriat strategic, dupa o perioada tensionata,…

