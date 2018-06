Stiri pe aceeasi tema

- Vineri și sâmbata, cinefilii sunt invitați la doua noi proiecții cinematografice în aer liber. Comedia româneasca „America, venim!” și drama braziliana „Profesorul de vioara” sunt filmele care le vor ține companie, pentru o seara relaxanta de vara.Movie…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator, ca in perioada 20 ndash; 27 iunie 2018, ca urmare a desfasurarii Festivalului International de Teatru Miturile Cetatii, editia a III a, 2018, programul de functionare a mijloacelor de transport in comun, ce deservesc liniile 42,…

- Buzoienii dornici sa participe la spectacolele organizate cu ocazia Dragaicii se vor putea intoarce acasa mai usor, dupa ce operatorul municipal de transport in comun a decis prelungirea orarului de functionare a trei linii de autobuz. Este vorba despre traseul 3, care ajunge pana in Cartierul Episcopiei,…

- Un proiect de anvergura inclus in programul Festivalului Internațional de Teatru Sibiu 2018, așteapta sibienii și pe toți cei ce iubesc ARTA, la Muzeul de Arta Contemporana din Sibiu. Read More...

- Pentru prima data in Romania, un festival de film pentru publicul tanar iși doneaza incasarile in scop umanitar. Editia din acest an a Festivalului International de Film KINOdiseea Altfel (18-20 mai) va dirija banii incasați pe bilete catre o campanie care ajuta un copil cu autism. Pentru micuțul Petru…

- Muzeul de Arta Populara sarbatoreste Ziua Constantei prin manifestari menite sa puna in valoare portul, traditiile si obiceiurile din Dobrogea. Prima manifestare de acest gen este expozitia temporara "Multiculturalitate dobrogeana", care se va deschide vineri, 18 mai, chiar de Ziua Internationala a…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2018, care se va desfașura intre 25 mai și 3 iunie, iar Oana Pellea și Maia Morgenstern sunt in spotul oficial al TIFF 2018, care a fost deja lansat. Astfel, cele doua actrițe reinterpreteaza…

- ADMINISTRATORII CELUI MAI VIZITAT OBIECTIV TURISTIC DIN ROMANIA, SALINA TURDA, AU ANUNȚAT PROGRAMUL DE VIZITARE PENTRU PERIOADA SARBATORILOR PASCALE. PROGRAMUL DE VIZITARE IN PERIOADA SARBATORILOR DE PASTE, 31.03 – 10.04.