Muzeul de Istorie Târgoviște Muzeul de Istorie se afla amplasat, nu intamplator, pe Calea Domneasca, langa Curtea Domneasca. Funcționeaza in cladirea fostului Palat de Justiție, astazi monument istoric, construit la inceput de secol XX in stilul arhitectonic neoclasic. La etajul cladirii se afla expoziția permanenta a muzeului,ce cuprinde perioada din epoca paleolitica pana la 1918. In prima parte a expoziției se gasesc dovezi materiale si spirituale ale existentei populației geto-dacice, ceramica și figurine neolitice. Sunt evidențiate apariția și formarea satelor medievale romanești , realizandu-se o scurta incursiune in… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

