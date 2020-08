Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta Moderna (MoMA) din New York si-a redeschis portile pentru publicul larg in cursul zilei de joi, dupa o pauza de sase luni cauzata de pandemia de coronavirus, informeaza DPA.Celebrul muzeu newyorkez, care si-a redus capacitatea de functionare la 25% in aceasta perioada, a primit…

- Dupa Met si Whitney Museum, MoMA, celebrul muzeu de arta moderna din New York, a anuntat luni ca isi redeschide portile pe 27 august, dovada ca New York-ul revine la viata dupa cinci luni in care activitatea a fost paralizata ca urmare a pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, titrat de Agerpres.…

- Celebrul Muzeu Metropolitan de Arta din New York (The Met) urmeaza sa se redeschida la 25% din capacitate incepand cu 29 august, a anuntat miercuri institutia, potrivit DPA. Muzeul si-a inchis portile in data de 13 martie ca parte din eforturile administratiei orasului de a tine sub control…

- Celebrul Muzeu Metropolitan de Arta din New York (The Met) urmeaza sa se redeschida la 25% din capacitate incepand cu 29 august, a anuntat miercuri institutia, potrivit DPA.Muzeul si-a inchis portile in data de 13 martie ca parte din eforturile administratiei orasului de a tine sub control…

- Celebrul cartier din Amsterdam s-au redeschis. Nimic nu va mai fi insa ca inainte. Gazdele trebuie sa respecte reguli mult mai stricte de protectie sanitara. Si pentru clienti sunt impuse masuri speciale de siguranta.

- Dupa mai bine de 3 luni Turnul Eiffel poate fi din nou vizitat, insa doar pana la etajul al doilea si se pot folosi doar scarile. Si alte monumente ale Parisului revin incet la viata. Muzeul d'Orsay si-a inceput programul, iar Luvru se pregateste pentru redeschiderea de pe 6 iulie.

- Muzeul de Arta Contemporana s-a redeschis, cu toate expozițiile schimbate, așa cum face o data la 6 luni. Vernisajul s-a ținut afara, in aer liber, cu performance-uri muzicale și distanțare sociala.

- Astazii, 11 iunie, Memorialul Inchisoarea Pitesti se va deschide dupa o lunga pauza provocata de pandemia de noul coronavirus. „Astfel vizitatorii pot trece pragul fara programari prealabile dupa programul urmator: Joi – marți (miercuri inchis) 11:00 – 14:00 14:00 – 15:00 (pauza de curațenie) 15:00…