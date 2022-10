Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii și dascalii ar fi trebuit sa urce la bordul unui avion și sa decoleze din Creta in jurul orei 16, insa furtuna le-a dat peste cap planurile. Au fost prinși in mijlocul furtunii și mai multe zone au fost maturate de șuvoiale puternice de apa.Din cauza problemelor, zborul catre Timișoara a fost…

- In ziua de 11 octombrie, la ora 13:50:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 95km N de Nis, 139km V de Craiova, 145km SE de Belgrade, 151km SE de Zemun, 182km NE de Pristina, 187km…

- In ziua de 6 octombrie, la ora 13:32:33 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 11km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88km SV de Belgrade, 89km SV de Zemun, 120km E de Sarajevo, 120km S de Novi Sad, 151km E de Zenica,…

- Din 16 octombrie, AirConnect va zbura spre București și, din vara viitoare, spre Constanța. ”Am purtat discuții și in curand vom avea un nou operator aerian pe aeroportul nostru. Din data de 16 octombrie 2022 compania aeriana romaneasca AirConnect va opera 5 zboruri pe saptamana intre Suceava și București,…

- Excelent analist al starilor sufletesti si creator al unei tipologii viguroase, convingatoare, Ioan Slavici este primul mare prozator provenit din Transilvania, a carui influenta a traversat spatiul ardelenesc, ajungand in intreaga tara. Ioan Slavici, deopotriva prozator, dramaturg, memorialist si gazetar,…

- Noapte de coșmar pentru sute de calatori din cateva trenuri care au ramas blocate pe calea ferata, in apropiere de Drobeta Turnu Severin. Cablurile electrice de alimentare au fost rupte pe o distanța de sute de metri de un tren marfar, iar asta a dat peste cap tot traficul feroviar din zona. Oameni…

- CFR Calatori a anunțat, vineri, ca nu exista tensiune in linia de contact pe relatia Orsova - Gura Vaii, iar trei trenuri sunt afectate, fiind inregistrate intarzieri de sute de minute.Este vorba de trenurile: IR 79 Budapesta – Bucuresti Nord care stationeaza in Orsova de la ora 02.15, IR 78 Bucuresti…

- Componenții echipei vicecampioanei Romaniei, CS Minaur Baia Mare, au efectuat un stagiu de pregatire la Novi Sad, iar in drum spre casa s-au oprit la Timișoara pentru un prim joc amical, cu SCM Politehnica din localitate. Baieții antrenați de Alexandru Sabou s-au descurcat bine, reușind sa se impuna…