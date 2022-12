Muzeul de Artă din Timișoara anulează o expoziție realizată cu parteneri din Austria Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Arta din Timișoara, iaa atitudine fața de decizia Austriei de a vota impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Filip Petcu a anunțat printr-o postare pe Facebook ca a luat decizia de a anula o expoziție programata pentru 2024, la Muzeului Național de Arta din Timișoara , in colaborare cu parteneri din Austria. „Urmare a celor petrecute astazi (n.r. joi, 8 decembrie), raportat la poziția Austriei fața de Romania, se cuvine sa luam atitudine”, a scris Petcu, pe pagina sa de Facebook. Rugat sa detalieze aceasta luare de atitudine, Filip Petcu a evitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

