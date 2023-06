Muzeul de Arta Constanta: Inceputul lui iulie marcheaza startul Bienalei Nationale de Pictura

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta Constanta va gazdui, in perioada 31 mai ndash; 25 iunie 2023, expozitia de pictura "Taram imaginar" a artistei Gabriela Anitei. Potrivit comunicatului transmis de Muzeu, vernisajul expozitiei va avea loc pe 7 iunie 2023 la ora 17:00 iar in deschidere va vorbi criticul de arta Ana Amelia…

- Filiala de Pictura Bucuresti a Uniunii Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Muzeul de Arta din Constanta va invita, incepand de miercuri 24 mai 2023 orele 16.30, sa vizitati expozitia "Pictura 47", manifestare ce reuneste artisti bucuresteni reprezentativi pentru scena artistica din Capitala.Publicul…

- O selecție de lucrari contemporane și tradiționale de grafica și pictura aparținand unor artiști din Romania și Coreea de Sud, realizata de Korea Modern Emotional Forum in colaborare cu muzeul de arta timișorean, va fi vernisata in 17 mai, de la ora 17:00, la muzeul din Piața Unirii. Intitulata „Connection:…

- Muzeul National de Arta Contemporana inaugureaza, pe 25 mai, noul sezon expozitional cu lucrari ale unor artisti renumiti din Mexic, Olanda si Cipru, potrivit news.ro.Cu o puternica prezenta internationala (in trei dintre cele sapte spatii expozitionale, precum si in cadrul noului program de mediere…

- De la inceputul anului 2023, au fost semnate 1.862 contracte de finanțare in valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro. „Sumele totale primite de Romania de la Comisia Europeana, reprezentand prefinanțari și rambursari, se situeaza la aproximativ 27 miliarde euro, ceea ce reprezinta peste 76% din alocarea…

- In perioada 1 iulie ndash; 31 august 2023, la Muzeul de Arta Constanta, va avea loc cea de a doua editie a Bienalei Nationale de Pictura, Constanta ndash; 2023. "Editia de anul acesta a Bienalei aduce un bine meritat omagiu primelor doua directoare ale Muzeului de Arta Constanta, dr. Florica Cruceru…

- In prima zi de Paște, cel mai vocal parlamentar vorbește despre bogațiile Romaniei a povestit cum și-a facut loc in lumea politica. "Eu va spun un lucru: nu fiti vasalii nimanui! Fiti stapanii vostri pentru ca se poate. Mai ales la pozitia geostrategica pe care o avem noi romanii? Pai noi ar trebui…

- Pe data de 1 aprilie 1962, cu ocazia unor lucrari civile efectuate in zona fostei Gari a orasului Constanta, a fost facuta o descoperire senzationala. Sub terasamentul feroviar ce data din a doua jumatate a secolului al XIX lea a fost dezvelita o groapa in care fusesera ascunse, laolalta, 24 de sculpturi.Piesele…