Muzeul de Arta Constanta face angajari. Postul vacant

Muzeul de Arta Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale, de executie, temporar vacante, de conservator opere de arta ndash; gradul profesional II.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii superioare de lunga durata in domeniul arte vechime minima in domeniul studiilor ndash; 1 an cunoasterea a 2 limbi straine ndash; franceza, engleza ndash; nivel mediu cunosti ...