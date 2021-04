Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat astazi, 6 aprilie, ca a gasit constructor pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Cinematografului Sudio. „Am gasit un constructor pentru Cinema Studio, va fi cinematograful de arta al Timișoarei. Proiectul va dura 18 luni, in 2023 vom avea acel cinema.…

- In conferința de presa saptamanala de marți, primarul Dominic Fritz i-a acuzat pe protestatarii care au ieșit in strada zilele trecute de xenofobie, naționalism și chiar antisemitism. „Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre xenofobie, naționalism și antisemitism. Sunt atacați președintele…

- Muzeul Cetații este unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii. Proiectul inițial viza renovarea și schimbarea destinației fostei clinici de dermatologie de pe strada Marașești. Surpriza, insa,…

- Reprezentanții tuturor instituțiilor administrative din Timiș și din Timișoara au considerat necesar sa vorbeasca, dupa ce la spitalul modular ridicat pe stadionul CFR au fost realizate zece noi paturi de terapie intensiva. Primul a fost prefectul de Timiș, la scurt timp a venit anunțul vicepreședinteului…

- Un oraș digital, mai conectat, mai verde și mai sustenabil este conceptul Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii pentru anii... The post Se construiește moștenirea Timișoara 2023 appeared first on Renasterea banateana .

- Demis de la șefia Piețe SA, Ionuț Nasleu, il sfideaza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Nasleu spune ca demiterea sa e singura realizare a actualului edil și spune ca pleaca cu frunctea sus, deși catalogheaza demiterea sa ca fiind una abuziva. "In sfarșit, primarul Dominic Samuiel Fritz…