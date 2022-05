Muzeul Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe își deschide porțile în Noaptea Muzeelor In noaptea in care toate muzeele din țara iși prelungesc programul pentru vizitatori dupa lasarea intunericului, 14 mai, Muzeul Carpaților Rasariteni iși primește publicul intre orele 17 și 22. Vor fi deschise principalele expoziții, dar vor fi organizate și ateliere și proiecții de filme documentare, iar accesul publicului este gratuit. Reprezentanta […] Articolul Muzeul Carpaților Rasariteni din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Cultural deschide campania Artiști romani pentru artiști ucraineni, organizata de UNITER, in Sufrageria Regala de la MNAR, in Noaptea Muzeelor 2022, cu un spectacol-lectura cu Șerban Pavlu și un recital al trupei FiRMA, dedicate artiștilor din Ucraina. Actorul Șerban Pavlu va citi, sambata,…

- Muzeul Universitații „George Emil Palade" din Targu Mureș este pentru al doilea an consecutiv, partener al Muzeului Județean Mureș la Noaptea Muzeelor! Muzeul Judetean Mures / Maros Megyei Muzeum organizeaza, in perioada 14 – 15 mai 2022, a XVI-a ediție a Nopții Muzeelor și se alatura astfel evenimentului…

- LIVE VIDEO| Inaugurarea primei fabrici din Romania care produce aparate pentru colectare selectiva. Envipco iși deschide porțile la Sebeș Inaugurarea primei fabrici din Romania care produce aparate pentru colectare selectiva. Envipco iși deschide porțile la Sebeș Astazi, 4 mai 2022, in municipiul Sebeș…

- "Dreamnight" este un eveniment inițiat in 1996 de Gradina Zoologica din Rotterdam și este dedicat copiilor cu nevoi speciale sau cu dizabilitați. In acest an evenimentul are loc la nivel global in 10 iunie, și este pentru prima data cand Gradina Zoologica din Targu Mureș se raliaza acestei inițiative.…

- Lucrari ale unor pictori și artiști plastici consacrați vor poposi in perioada urmatoare pe simezele Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava, in cadrul "Salonului de Primavara @ USV". Expoziția va fi vernisata vineri, 8 aprilie, incepand cu ora 16.30, in cadrul Galeriei ...

- Etapa a 27-a din Liga I de fotbal a inceput vineri, 18 februarie, cu intalnirile: U Craiova 1948 – UTA Arad 1-1 și Dinamo București – Gaz Metan Mediaș 4-0. Sambata, 19 februarie, se vor disputa alte doua meciuri: FC Voluntari – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (de la ora 17:00) și CS Mioveni – FCSB […] Articolul…

- Parintii care locuiesc in cartierul Astra ii pot inscrie pe micuti la unitatea de invatamant prescolar incepand de luni, 21 februarie, pana pe data de 18 martie. Purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea: Inscrierile se vor face online pe baza criteriilor aprobate de Consiliu Local anul…