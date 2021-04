Muzeul „Brătianu”, acreditat după un an de la înfiinţare

In baza unei hotarari a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, Ministerul Culturii a emis luna trecuta ordinul de acreditare a Muzeului Național ”Bratianu”. Decizia vine la un an dupa ce fusese aprobat regulamentul de organizare și funcționare a institutiei. Muzeul a fost amenajat in Vila Florica de la Ștefanești, dupa ce imobilul a fost […]