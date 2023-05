Muzeul Bistrița: „Jurnalul unui pictor – Norbert Thomae” Bistrițenii sunt așteptați, joi, 4 mai 2023, ora 13, la un eveniment expozitional care se va contura in jurul documentelor personale ale artistului Norbert Thomae, organizat de Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud. „Detinem in patrimoniul nostru opere impresionante – pictura pe panza si carton, care pot fi admirate in expozitia permanenta a Casei Argintarului. La Muzeul Bistrita va invitam sa-l descoperiti prin cuvinte scrise, pe pagini de caiet, in care isi expune viata si framantarile aristice – „Jurnalul unui pictor – Norbert Thomae”. Documentele prezentate in cadrul expozitiei fac parte din Colectia… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

