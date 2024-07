Stiri pe aceeasi tema

- Tezaurul de argint de la Lupu și o parte din tezaurul de la Capalna, expuse in Olanda. Muzeul din Alba Iulia, partener Tezaurul de argint de la Lupu și un colier și cercei de aur din tezaurul de la Capalna, expuse in Olanda. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este partener la organizarea unui eveniment…

- Muzeul Național al Banatului din Timișoara invita timișorenii, copii și parinți, impreuna (sau separat), la „un turneu de șah lejer”, pe 1 și 2 iunie. „Muzeul Național al Banatului din Timișoara impreuna cu Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, Constructim SA și publicația „Știri pentru Copii”…

- 75 de cadouri primite de cuplul Nicolae si Elena Ceausescu cu diferite ocazii pot fi admirate incepand de astazi pana in septembrie la Buzau. Muzeul Judetean a vernisat expozitia temporara „Un cuplu, o epoca, multe cadouri”, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. In expozitie,…

- Articolul Muzeul Județean Buzau anunța vernisajul expoziției temporare „Un cuplu, o epoca, multe cadouri” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau anunța vernisajul expoziției…

- O noua expoziție temporara, „Lifeline”, semnata de artistul german Dieter Mammel, va fi vernisata la muzeul de arta, in galeria Ioachim Miloia, vineri, 10 mai, de la ora 18:00. Este o expoziție jubiliara, ajunsa la numarul o suta, organizata de muzeul timișorean in colaborare cu Muzeul Central al Șvabilor…

- Cu prilejul Bienalei de Arta de la Veneția, Galeria Jecza și Fundația Interart Triade a redeschis pentru vizitatori, dupa un deceniu, un spațiu vechi de peste 900 de ani, cu o expoziție in premiera, apreciata atat de critici cat și de colecționari și iubitori de arta. Tincuța Marin, una din cele mai…

- Un pandantiv din aur descoperit in situl Carlomanesti-Cetatuia, datat in secolele II-I inainte de Hristos si incadrata la categoria „Tezaur National”, va putea fi admirat in cadrul expozitiei „Dacia, the kingdom of gold and silver” („Dacia, regatul aurului si argintului”), care urmeaza a fi prezentata…