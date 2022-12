Muzeul Banatului, expoziție permanentă de istorie militară Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Asociația de Reconstituiri Istorice Timișoara verniseaza, maine, de la ora 17.00, expoziția permanenta „Istoria militara a Banatului”. Cea mai noua dintre expozițiile permanente ale Muzeului Național al Banatului inseamna uniforme, arme și piese de echipament militar de la inceputul secolului al XVIII-lea (armatele habsburgica și otomana) și din […] Articolul Muzeul Banatului, expoziție permanenta de istorie militara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

