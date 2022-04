Stiri pe aceeasi tema

- Aniversarea a 75 de ani de activitate a Operei Naționale din Timișoara va fi sarbatorita la Muzeul Național al Banatului cu o expoziție dedicata evenimentului. Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Opera Naționala Romana din Timișoara și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș organizeaza o…

- Avem deosebita placere de a va anunța ca in perioada 11-29 aprilie 2022, la Galleria 28, str. Constantin Brancoveanu nr. 28, Timișoara, va putea fi vizitata expoziția „Aripi la cer”, semnata de Gloria Grati. Organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, curatoriata de Maria Pașc, expoziția…

- Sunteți așteptați la o noua expoziție organizata de Fundația Art Encounters. „La marginea lumii / At the edge of the world ” aduce laolalta lucrarile unor artiști din Romania și din spațiul european. Unii dintre ei nu au mai expus pana acum la Timișoara. Expoziția surprinde laboratorul creativ al artiștilor,…

- Expozitia „Albrecht Durer. Gravura germana in secolul al XVI-lea”, care prezinta peste 150 de lucrari ce redau atmosfera lumii germane din acea perioada, va fi vernisata, vineri, in Sala „Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Romane”.

- Incepand de azi, 22 februarie 2022, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, va invita sa vizitați expoziția „ASPECTE DIN VIAȚA DACILOR DIN MUNȚII ORAȘTIEI”, organizata in cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului SEE: „Cand Viata Cotidiana Antica Devine Patrimoniu UNESCO. Scanarea, Restaurarea…

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg organizeaza la Bastionul Theresia cea de-a XI-a ediție a simpozionului de arta contemporana Garana 2021. Expoziția „Garana 2021 – Simpozion de Arta Contemporana” cuprinde 60 de lucrari de pictura și sculptura aparținand unor artiști consacrați…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin compartimentul Mediateca și American Corner, organizeaza in perioada 1-28 februarie, expoziția de carți și materiale multimedia intitulata „American Presidents: History in Books and Images”. Expoziția prezinta carți și filme care au ca subiect viața…

- In perioada 22 ianuarie – 15 februarie 2022, la Galleria 28 din Timișoara, va putea fi vizitata expoziția de pictura „Dinspre paradis”, semnata Andrei Simion. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc, aduce in atenția publicului cele mai recente…