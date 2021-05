Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT Muzeul ASTRA organizeaza in aceasta saptamana o activitate inedita, destinata vizitatorilor de toate varstele și denumita sugestiv Oul uriaș. Așa se face ca participanții vor avea ocazia sa picteze planșe din carton, sub forma unor oua uriașe, care masoara aproximativ 1:30m. Sub indrumarea…

- Muzeul ASTRA organizeaza de vineri pana duminica o serie de activitati specifice Pastelui catolic, fiind vorba despre vopsirea oualor, pomisorul de Paste, element de baza in decorul mesei traditionale la sasi si reconstituirea obiceiului cautatului, adresat copiilor, informeaza un comunicat de presa…

- Sambata, 3 aprilie, simularea probei online este programata astfel: ora 12.00: clasele a VIII a, a IX a, a XII a, respectiv ora 14.00: clasele a X a si a XI a. Duminica, 4 aprilie, va avea loc etapa I, iar sambata, 10 aprilie, etapa a II aAproximativ 1.000 de elevi din intreaga tara vor participa la…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza in perioada 2-4 aprilie 2021 o serie de activitați specifice Paștelui Catolic. Este vorba despre Vopsirea oualor de Paști – o activitate adresata in special copiilor, Pomișorul de Paște,…

- Tainele unei licori tradiționale, RACHIUL, au fost dezvaluite printr-o faina inițiativa, in… Muzeul in aer liber. Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a organizat in perioada 24-25 februarie 2021 un atelier inedit, care a readus in atenția…

- Dorința noastra a fost sa dezvoltam un demers util pentru orientarea elevilor in alegerea unei cariere, subiect nu foarte dezbatut, dar cu o mare importanță. Așa a luat naștere activitatea "Choose...

- Muzeul ASTRA din Sibiu va organiza incepand de sambata, timp de o saptamana, concursuri pentru indragostiti si copii, pentru a sarbatori Dragobetele, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Muzeul ASTRA va organiza in perioada 20-26.02.2021 evenimentul 'Saptamana lui Dragobetei'.…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 reprezinta speranta cresterii numarului de vizitatori in 2021 in cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, situat in rezervatia naturala Dumbrava Sibiului, pe o suprafata de 96 de hectare, pe care sunt amplasate peste 400 de case si instalatii tehnice de pe tot cuprinsul…