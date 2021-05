Muzeul Apei va fi gata la finele acestui an

Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim lucreaza la un nou muzeu care va putea primi vizitatori din țara și strainatate. Muzeul Apei va fi amenajat in cea mai spectaculoasa cladire din județ, OZN-ul de la Urseni, așa cum este ea cunoscuta. Monument de arhitectura industriala construit in stil secession de cunoscutul arhitect Szekely…

- Centrul de relatii cu clienții și casieriile societatii Aquatim vor fi inchise in perioada 30 aprilie – 4 mai. Pentru achitarea facturii de apa, clienții pot utiliza metodele alternative: on-line, din contul de client pe site-ul www.aquatim.ro, prin retelele bancare, la magazinele din reteaua PayPoint,…

- Calitatea extrem de slaba și depașita de vremuri a proiectului centurii sud de ocolire a Timișoarei, aflata in prezent in lucru, a ajuns și in atenția foștilor colegi de viața ”civila” a actualului ministru al Transportorilor, Catalin Drula, Asociația Pro Infrastructura. Organizația analizeaza o soluție…

- In perioada 22–26 martie, se va efectua zilnic spalarea profesionala a rețelei de apa potabila in Liebling. Din acest motiv, consumatorii din localitatea menționata mai sus vor avea presiune redusa la robinete. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Aquatim anunta ca astazi, intre orele 9.00 si 15.00, se reduce distribuția apei potabile din Stația de Pompare a Apei (STA) Urseni, pentru realizarea unor lucrari de modernizare in perimetrul Stației de Conexiuni din STA Urseni. STA Bega și STA Ronaț vor suplimenta debitul redus din STA Urseni. Ca…

- In data de 4 martie, Aquatim a semnat cel de-al șaselea contract de lucrari din cele treizeci care fac obiectul amplului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”, din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Contractul…

- Astazi, 3 martie, sunt programate lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și rezervoarelor de inmagazinare a apei, cu intreruperea furnizarii apei in Otelec, intre orele 9.00 și 16.00 și in Bodo in intervalul orar 8.00-16.00. Tot miercuri, intre orele 9.00 și 14.00, presiunea la…

- Aquatim lanseaza, local, ediția 2021 a concursului internațional de creație artistica pentru copii și tineri „Apa pe care ne-o dorim” (The Water We Want). Competiția este organizata la nivel internațional de Rețeaua Internaționala a Muzeelor Apei (WAMU-NET), o organizație sub patronaj UNESCO, in care…