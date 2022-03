Stiri pe aceeasi tema

- Povestea vietii de zi cu zi a romanilor care au trait in deceniile de dupa Al Doilea Razboi Mondial si pana in 1989 va fi spusa de peste 100 de exponate la Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC), care va fi inaugurat la Brasov, in 1 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Biroul de Presa al Primariei Municipiului Focșani: „Primarul Cristi Valentin Misaila a semnat joi, 24 martie 2022, cu Roxana-Elena Blagoi, reprezentantul Asocierii S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L. Brașov – S.C. TERRA BUILDING S.R.L. Sibiu, contractul de ”Proiectare, asistența tehnica și lucrari de construcții,…

- La nivel național sunt 4.538 de adaposturi de protecție civila, dintre care doar 13 in Vrancea, potrivit unei liste publicate pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). Cele mai multe adaposturi de protecție civila se afla in București (1.189) și in județe precum Brașov (211), …

- Duminica, 6 septembrie 2020, adjudeanul Iulian-Ovidiu Anton si alti doi prieteni inchiriaza cateva ATV-uri pentru o plimbare recreativa in localitatea Sebes din judetul Brasov. Intr-o secunda, ceea ce ar fi trebuit sa fie o zi frumoasa petrecuta in natura, s-a transformat, pentru tanarul de 25 de ani,…

- Astazi, noua cladire in care va funcționa Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu‟ din Focșani, situata pe strada Dornei nr. 5, intre Școala nr 3 și Inspectoratul Școlar, a fost sfințita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei in prezența unui sobor de preoți, a reprezentanților…

- Silvia Murgescu, originara din Vrancea, o alpinista experimentata și cunoscuta in lumea iubitorilor de munte de la noi, și-a pierdut viața in Munții Bucegi, pe 12 ianuarie, chiar de ziua ei de naștere. Silvia Murgescu era absolventa a Colegiului Național Unirea din Focșani și, in prezent, locuia in…

- In ziua de 16.01.2022, 15:43:15 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, județul VRANCEA, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 70km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 101km S de Bacau, 123km V de Galati, 124km NV de Braila, 143km N de…