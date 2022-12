Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a petrece mai mult timp impreuna cu familiile de Sarbatori, și anul acesta Lidl le ofera tuturor angajaților din cele peste 300 de magazine doua zile libere, in prima și a doua zi de Craciun, pe 25 și 26 decembrie 2022. In perioada 19 – 23 decembrie și 27 – 30 decembrie 2022, activitatea […]…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun și incepe goana dupa cadouri. Preturile mici sau ofertele de nerefuzat ne pot distrage atentia. La ce sa fiti atenti cand alegeti cadourile pentru cei dragi, explica experții de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.Romanii care iau cu asalt…

- Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa…

- Artizani locali și branduri creative expun la Festivalul alternativ de Craciun, FABERLAND, aflat la a doua ediție. Biletul se cumpara la intrare și costa 20 de lei, incluzand o bautura calda. Minorii și persoanele cu dizabilitați au intrarea gratuita.

- Se știe ca Moș Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, atat de Dumnezeu, cat și de noi, oamenii. In noaptea de Craciun, se spune, cand Dumnezeu deschide cerul pentru o secunda, daca am fost cuminți anul respectiv, il vom vedea pe Moș Nicolae la dreapta Domnului intotdeauna, stand la masa din…

- Un camion din caravana Coca Cola Christmas care tranzita Bucureștiul marți seara a luat foc in mers și imaginile filmate de mai mulți martori și postate pe rețelele sociale au devenit virale. Observator News a publicat reacția companiei. Semiremorca TIR-ului devenit popular din campaniile de Sarbatori…

- La Calarași, magia sarbatorilor de iarna va pluti in aer timp de o luna. Autoritațile locale promit un targ de Craciun grandios, dar și spectacole cu cele mai indragite vedete din Romania.

- Ziua de 3 noiembrie a adus un preț cu 4 bani mai mare la benzina, la benzinariile Petrom. Astazi, prețul la carburanți a crescut din nou, și ca urmare a inchiderii burselor pentru țițeiul BRENT in scadere. Ieri a inchis ziua pe roșu, in jurul valorii de 95,85 dolari. Astazi, petrolul, dimpotriva, a…