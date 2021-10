Și in acest an, muzeele prahovene marcheaza Ziua Armatei prin organizarea de diverse acțiuni, din cauza pandemiei acestea desfasurandu-se in mediul online. Astfel, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a anunțat ca luni, 25 octombrie a.c., va organiza in spațiul virtual o serie de evenimente dedicate omagierii ostașilor romani, in mod special pentru eroismul si jertfele prin care, de-a lungul vremii, si-au ingemanat faptele de arme cu soarta neamului romanesc, indeplinind nobila misiune de aparare a unitatii nationale si a integritatii teritoriale. Concret, Muzeul „Casa Domneasca” din…