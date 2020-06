Muzeele britanice se pregatesc de redeschidere. National Gallery si Tate Modern primesc vizitatori din 8, respectiv 27 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerului Sanatatii a solicitat, vineri, directiilor de sanatate publica un raport privind identificarea si pregatirea unitatilor destinate izolarii si tratamentului persoanelor asimptomatice infectate cu noul coronavirus, conform prevederilor Ordinului 1137/2020. De asemenea, pana la inceputul…

- Guvernul de la Paris mizeaza in prezent pe o contractie de 11% a Produsului Intern Brut in acest an, fata de un recul de 8% cat estima anterior, a anuntat, luni, ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire. "Cresterea inregistrata de Franta in 2020, sau mai degraba recesiune ar fi termenul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat luni seara ca Guvernul are de gand sa relaxeze, din nou, masurile anticoronavirus de la 15 iunie. Aceasta data este avuta in vedere pentru deschiderea mall-urilor si renuntarea la carantina pentru cei care revin in tara din vacantele in strainatate.…

- O societate de fabricare a mobilei a fost amendata cu suma de 200.000 lei, dupa ce zeci de angajati care aveau contractele de munca suspendate au fost gasiti la lucru. Sefa Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Prahova, Dumitra Ionescu, a declarat, luni, ca inspectorii au aplicat amenda…

- Guvernul britanic vrea sa impuna tuturor celor care intra in Marea Britanie o carantina de 14 zile, pentru a comtrola raspandirea cazurilor de Covid-19. Astfel, toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar putea sa se…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis mai mult de 140.000 de persoane in Europa, din care trei sferturi in Italia, Regatul Unit, Spania si Franta, potrivit unui bilant stabilit de AFP care citeaza surse oficiale. Cu un total de 140.096 de morti pentru 1.495.293 de cazuri, Europa este…

- Circa 20.000 de clienti ai BCR au cerut amanarea la plata pentru 24.000 de credite, in contextul pandemiei de cronavirus, a anuntat intr-o conferinta de presa online Dana Dima Demetrian, vicepresedinte pe sectorul Retail & Private Banking al bancii. Aceste credite reprezinta 6% din totalul…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…