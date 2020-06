MUZE și Miru nu vor să fie „Ca lumea” MUZE, singurul crew feminin de rap din Romania, revin cu o noua piesa. „Ca lumea” feat. Miru, lansata pe toate platformele digitale la data de 16 martie 2020 și de astazi și sub forma video pe Youtube, este noul single al fetelor, dupa ce la finalul anului trecut au lansat doua piese cu puternic mesaj social, insoțite de campanii anti bullying și anti abuz/violența domestica (IOSAIA și BPVSV/Vreau sa vorbesc). Deși tot militanta, noua piesa, inregistrata la BadRoom Music, aduce o abordare mai chill, plina de ironie și culoare, atat la nivel audio, cat și video. In contextul unei societați actuale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca sunt mai tot timpul judecați, iata ca numarul vizulizarilor de pe YouTube crește de o zi la alta. Ieri Vulpița și Viorel au lansat o noua piesa, iar astazi deja se afla pe locul 12 in Romania in topul preferințelor muzicale.

- IOVA lanseaza „Break the law”, o piesa ca o bomba cu ceas despre compatibilitatea dintre doua persoane și tensiunea dintre ei atunci cand depașesc granița legii. „E o piesa care explodeaza intr-un mod imprevizibil atat ca muzica și text, cat și ca producție video. Cant despre compatibilitate și despre…

- Smiley iși canta convingerea ca „Va fi bine“ in noua sa piesa, compusa in timpul perioadei de izolare și distanțare sociala, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns in fiecare om. „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam…

- „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam sa ne afecteze ceea ce ni se intampla si cat de des privim cerul si lasam sa ajunga la noi mesajul „ va fi bine ”. Nu se poate sa apara norii si sa nu lase la un moment dat locul soarelui si nici…

- La cateva luni de la cazul Bebino, o alta controversa a zguduit lumea interlopa din Romania. Conform CANCAN, in cursul zilei de luni, unul dintre liderii Clanului Sportivilor a fost implicat intr-un scandal. Robert Nica, un cunoscut interlop din București, a fost injunghiat de mai multe ori in zona…

- Dani Mocanu pare sa fie cel mai caștigat artist din Romania. In vremea pandemiei de coronavirus, a reușit sa dobandeasca venituri impresionante de pe urma pieselor pe care le-au lansat. Dani Mocanu, gata de razbunare: "Sunt pregatit sa dau si cu toporul in cap!". S-a dat ALARMA! Potrivit…

- Producatorii muzicali polonezi C-Bool & Skytech lanseaza in Romania piesa La La Love, featuring Giang Pham. C-Bool este autorul mai multor hituri care au ocupat de-a lungul timpului primele locuri in topurile radio din Polonia și Rusia și are peste 300 de milioane de vizualizari pe YouTube. Skytech…