Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, piața bauturilor spirtoase este estimata la 800 milioane euro, conform datelor industriei din anul 2021, și reprezinta un mix intre produsele tradiționale autohtone și brandurile cu renume internațional. Piața a inceput sa se dezvolte la inceputul anilor ’90, cand producatorii locali au…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor in Municipiul Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru un acord-cadru, care vizeaza depozitarea deseurilor reziduale rezultate in urma procesului de colectare.

- O licitatie dedicata aniversarii a 60 de ani a francizei cinematografice "James Bond", in cadrul careia a fost vanduta o replica a bolidului Aston Martin DB5 folosit pentru cascadorii, a strans 6,87 milioane de lire sterline (7,68 milioane de euro), fonduri care au fost donate unor asociatii, a anuntat…

- Proprietara unei vaze chinezesti estimate initial la 2.000 de euro a fost surprins sa vada ca obiectul ei a fost vandut la licitatie cu peste 7 milioane de euro, scrie Le Figaro, citat de News.ro. Proprietara locuieste pe un teritoriu francez de peste mari. „Este o doamna care a mostenit vaza de la…

- Proprietara unei vaze chinezesti estimate initial la 2.000 de euro a fost surprins sa vada ca obiectul ei a fost adjudecat la casa Osenat la peste 9 milioane de euro, potrivit Le Figaro. Vanzatorul locuieste pe un teritoriu francez de peste mari. „Este o doamna care a mostenit vaza de la mama ei, care…

- Consiliul Judetean Cluj anunta, luni, ca a publicat in SEAP anuntul referitor la achizitionarea lucrarilor de construire a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj, potrivit news.ro.”Ne dorim ca in maxim 3 ani sa avem ridicata cladirea moderna in care va functiona Centrul Integrat de Transplant…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale (CNAPDF) SA Giurgiu a reluat licitatiile pentru modernizarea porturilor de la Calafat si Corabia. Ambele investitii sunt din fonduri europene (POIM 2014-2020), finantarea a fost obtinuta in noiembrie 2021, dar procedura de achizitie a lucrarilor…

- Valoarea totala estimata este de 8.401.447.46 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 08.09.2022, ora 15:00 in SEAP Primaria Constanta a scos la licitatie servicii de inlocuire componente deteriorate si mentinere intretinere locuri de joaca din municipiu.Valoarea…