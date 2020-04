Mutualizare | Un editorial de Gabriel Giurgiu, realizatorul emisiunii “Europa mea”

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe din zona euro discuta marți masuri in valoare de peste 500 de miliarde de euro pentru combaterea caderii economice generata de pandemia de coronavirus, dar au admis ca vor avea nevoie de mai multe runde de discuții, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Italia și Spania, cele…

- Prin interzicerea cuvantul „coronavirus” din vocabularul turkmen, intr-o mișcare radicala pentru a suprima toate informațiile despre pandemie, guvernul Turkmenistanului iși pune cetațenii in pericol, acuza organizația Reporteri fara Frontiere (RSF).Mass-media controlata de stat nu mai are voie sa foloseasca…

- Dragoș Patraru s-a enervat pe Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, pentru o declarație nefericita și pentru lipsa de reacție la timp a autoritaților in general.„Uite, declarație a domnului Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații și un medic de prima mana din…

- Turcia duce o lupta majora la porțile Europei. Criza siriana – care se prelungește de noua ani, generand constant noi dezastre pentru umanitate – ne amenința din nou pe toți. Insa de data aceasta, ceva e diferit. Nu se mai poate ca noi sa aparam intreaga Europa, de unii singuri. Milioane de oameni…

- Companiile din sectorul inaltelor tehnologii s-ar putea confrunta cu reguli si sanctiuni mai dure in Europa daca nu reusesc sa tina sub control in mod adecvat continuturile considerate a fi ''discurs de ura'' si dezinformarea, a avertizat, luni, la Bruxelles, comisarul european pentru…

- Incepand de luni, jurnalistul Tudor Musat, va realiza emisiunea "Romania in direct", anunța postul de radio. El a inceput sa lucreze din 2019 la Europa FM, in cadrul emisiunii de interviuri ""Piața Victoriei", unde va continua sa lucreze. Tudor Mușat s-a alaturat acum un an postului de radio,…

- Jurnalistul Moise Guran a anunțat astazi, printr-o postare pe Facebook, ca renunța definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica.Realizatorul emisiunii "Romania In Direct" de la Europa FM a spus ca cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele in care etica intra in conflict cu…