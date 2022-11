Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, in derby-ul etapei cu numarul 17 din SuperLiga. Dumitru Dragomir, fostul președintel al LPF, a analizat partida de pe Arena Naționala. In direct la GSP Live, Dumitru Dragomir a fost incantat de partida de pe Arena Naționala. L-a evidențiat in primul rand pe Octavian…

- La derby-ul dintre FCSB - Rapid, de pe Arena Naționala, au asistat 31.233 spectatori. Este un nou record pentru actualul sezon al SuperLigii. „Derby-ul liniei 41”, cum a numit Mihai Stoica disputa dintre FCSB și Rapid, se dovedește atracția sezonului pana in acest moment. Chiar daca giuleștenii au…

- FCSB primește vizita celor de la Rapid, in derby-ul etapei cu numarul 17, de la 21:00. Jurnalistul GSP.RO Costin Ștucan, alaturi de fostul fundaș al FCSB-ului, Geraldo Alves, vor prefața duelul din aceasta seara, la GSP Live, de la 20:30. Reporterii GSP.RO ne vor transmite de la Arena Naționala cele…

- FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 6 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Adrian Mutu (43 de ani) a prefațat derby-ul dintre FCSB și Rapid, programat duminica, de la ora 21:00, pe Arena Naționala. FCSB - Rapid, derby-ul etapei cu numarul 17 din Liga 1, se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Adrian…

- Derby-ul de duminica, FCSB - Rapid, are in fața o provocare majora: sa detroneze din perspectiva participarii publicului derby-ul Clujului, U - CFR, și al Craiovei, FCU - CSU. FCSB - Rapid, meci din etapa 17 a Ligii 1, este programat duminica, 6 noiembrie, la ora 21:00, va fi live pe GSP.ro și televizat…

- Derby-ul dintre Rapid și CFR Cluj a fost dinamitat de un presupus schimb de mesaje intre persoane din staff-ul lui Adrian Mutu (43 de ani) și Yuri Matias (27 de ani), fundașul campioanei. Derby-ul feroviar dintre Rapid și CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat, in cadrul unei conferințe de presa, duelul de tradiție pe care giuleștenii il vor disputa sambata, in Giulești, cu UTA. Duelul inceoe la 21:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. „Va fi un meci dificil,…