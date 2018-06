Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, referitor la barajul de promovare/retrogradare cu formatia Chindia Targoviste, ca pentru jucatorii sai urmeaza 180 de minute in care trebuie sa fie foarte destepti din punct de vedere tactic.…

- Mansa tur a barajului de metinere / retrogradare - promovare in Liga 1, dintre FC Voluntari si Chindia Targoviste, se va disputa sambata, cu incepere de la ora 19.00, pe stadionul Anghel Iordanescu.Observator din partea Ligii Profesioniste de Fotbal va fi Viorel Ilinca (Pitesti), scrie news.ro.…

- Dupa 22 de ani, Chindia Targoviste are in fata perspectiva promovarii in Liga 1. In aceasta dubla mansa, FC Voluntari, a 6-a clasata in play-out-ul Ligii 1, o va intalni pe Chindia Targoviste, ocupanta locului 3 in Liga 2. Conducerea Primariei Targoviste, vicepresedintele CJ Dambovita, Alin Manole si…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, luni, la Casa Fotbalului, prin tragere la sorti, ordinea de disputate a meciurilor de baraj pentru mentinerea / promovarea in Liga 1. In aceasta dubla mansa, FC Voluntari, a sasea clasata in play-out-ul Ligii 1, o va intalni pe Chindia Targoviste, ocupanta locului…

- Adrian Mutu este convins ca formația sa, FC Voluntari va reuși sa caștige barajul pentru menținerea in prima liga cu Chindia Targoviște. Mutu a declarat ca este fericit pentru ca Voluntariul a reușit sa evite retrogradarea directa in ultima etapa a play-out-ului Ligii I. „Sincer, ce traiesc acum, de…

- FC Voluntari s-a salvat in-extremis de la retrogradare dupa egalul reușit cu Juventus București, 2-2. La conferința de presa de la finalul meciului, Adrian Mutu a dat asigurari ca Voluntari va caștiga barajul cu Chindia Targoviște, "Briliantul" manifestandu-și intenția de a construi o echipa puternica…

- Dinamo București și-a respectat blazonul și a caștigat la pas confruntarea cu FC Voluntari, scor 2-0, care a avut loc in „Groapa” in runda a XII-a a play-out-ului Ligii I. Cu toate ca a mizat pe o formula experimental, cu mulți puști promovați de la juniori, Florin Bratu l-a umilit pe Adrian Mutu dandu-I…

- Adrian Mutu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a digerat cu greu eșecul pe care elevii sai l-au suferit in rundaa a X-a in deplasare cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0. Mutu a lansat și cateva sageți spre fostul antrenor al echipei, Claudiu Niculescu, pe care il considera responsabil de situația…