Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu este la un pas de un razboi crunt cu fanii echipei Rapid. Acționarul clubului l-a aparat pe Adrian Mutu, aprig contestat de suporteri dupa un ultimul meci. Omul de afaceri le-a transmis jucatorilor ca vor fi evaluați și ca la finalul sezonului mulți dintre ei vor pleca din Giulești. Dan Șucu…

- Antrenorul formatiei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul echipei sale in acest an este calificarea intr-o competitie europeana si ca in cazul unor viitoare victorii coroborate cu o remiza intre CFR Cluj si FCSB clasamentul Superligii va deveni foarte strans.…

- Dan Sucu, dauna totala pentru Gigi Becali!! Adrian Mutu, direct vizat de mutarea facuta de seful din Giulesti. Vezi AICI lovitura de milioane de euro pe care este pe cale sa o dea patronul giulestenilor... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ​Rapid - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 4 martie, de la ora 20:00, in Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Rapid - Chindia 2-0. Viorel Moldovan, fostul atacant din Giulești, l-a laudat pe Adrian Mutu. Moldovan este de parere ca Rapid a caștigat datorita schimbarilor facute de antrenorul Adrian Mutu dupa pauza. Panoiu și Papeau au intrat, iar Sefer și Ionița au ieșit, in minutul 58, la scorul de 0-0. Viorel…

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa isi doreste sa castige partida din deplasare cu CS Mioveni pentru a uita infrangerea din etapa precedenta cu FC U Craiova 1948 pe care o considera "un dus rece". Fii la curent…

- Marko Dugandzic (28 de ani), atacantul croat al celor de la Rapid, a vorbit despre experiența prin care trece la gruparea din Giulești. Atacantul trecut și pe la FC Botoșani și CFR Cluj este golgheterul Superligii in acest sezon, cu 15 reușite. Acesta a facut o comparație intre Dan Petrescu, tehnician…