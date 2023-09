Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Neftchi, Adrian Mutu (44 de ani), pus sub mare presiune de presa locala din Baku. „Probabil ca deja a pierdut numarul eșecurilor. Situația in campionat e mizerabila, venirea lui neavand niciun efect. Ar fi jenant sa discutam despre o schimbare in bine”. Crește presiunea pusa la Baku de…

- A doua infrangere suferita de Adrian Mutu la Neftchi in campionatul din Azerbaidjan, 0-1 cu Araz Naxcivan, de-abia promovata in prima liga. Intr-un start de sezon in care tremura, antrenorul are doar doua victorii in șase etape și e pe locul 5. Dupa doua victorii la rand, primele in acest campionat,…

- Adrian Mutu (44 de ani) și soția lui, Sandra (29 de ani), s-au mutat intr-un nou apartament, pe litoral in Baku, Azerbaidjan. Frumoasa sa soție a publicat primele imagini din imobil pe Instagram. Antrenorul de fotbal și modelul s-au casatorit in ianuarie 2016, pe o plaja din Cuba, dupa doar 10 luni…

- Neftchi Baku, gruparea preluata vara aceasta de Adrian Mutu (44 de ani), a fost invinsa de Kapaz, scor 0-1, in prima runda a noului sezon din Azerbaidjan. Adrian Mutu a inceput bine mandatul pe banca lui Neftchi, o calificare in turul III preliminar din Conference League, 4-2 la general impotriva bosniacilor…

- Adrian Mutu a semnat contractul și este noul antrenor al formației Neftchi Baku. Presa azera scrie ca cei care conduc clubul sunt foarte incantați de fostul internațional roman și i-au promis ca va avea la dispoziție un buget mult mai mare decat cel de care a beneficiat Laurențiu Reghecampf. Și salariul…

- Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, s-a exprimat asupra modului in care Adrian Mutu (44 de ani) a pregatit trupa din Giulești. Sambata, formația alb-vișinie a anunțat desparțirea de tanarul tehnician. Adrian Mutu pleaca de la Rapid dupa aproape 16 luni și merge in Azerbaidjan, la formația…

- Presa azera confirma vestea anunțata in exclusivitate de GSP.ro, faptul ca Adrian Mutu (44 de ani) va fi instalat pe banca lui Neftchi Baku. Jurnaliștii de la Baku anticipeaza un anunț oficial cel tarziu duminica. Este doar o chestiune de timp pana cand Adrian Mutu o va prelua pe Neftchi Baku, locul…

- Adrian Mutu, in varsta de 44 de ani, ar fi acceptat oferta celor de la Neftchi Baku. Tehnicianul urmeaza sa mearga in cantonamentul din Rusia sa semneze contractul cu echipa azera.Conform surselor noastre, Adrian Mutu și-a anunțat deja apropiații ca va pleca de la Rapid și va semna cu echipa din…