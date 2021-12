Nimeni nu mai poate sta in calea numirii lui Adrian Mutu pe banca primei reprezentative, o mutare iminenta, care se va produce, mai mult ca sigur, in zilele urmatoare. Mutu s-a aflat in negocieri avansate cu maghiarii de la Kisvarda, echipa implicata in lupta pentru titulu din Ungaria. Instalarea „Briliantului” parea o certitudine, insa totul s-a schimbat dupa ce Dan Petrescu a refuzat naționala, iar Mutu a intrat in carți pentru preluarea „tricolorilor”. ...