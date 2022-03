Mutu apelează la un fake news ca să-l critice pe Tavi Popescu! Noul antrenor al Rapidului l-a comparat pe puștiul FCSB-ului chiar cu el și l-a urecheat, susținand ca are prea puține goluri și ca atunci cand Inter l-a cumparat, "aveam tot 19 ani și marcasem deja 34 de goluri" # De fapt, la varsta de azi a lui Popescu, Mutu era mult sub cifrele elevului lui Petrea, iar in Serie A a plecat la 21 de ani Dezbaterea lansata de Gazeta pe parcursul zilei de joi, daca Octavian Popescu ar trebui sau nu convocat la naționala de seniori și daca ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat echipa etapei 30, ultima din campionatul regular al Ligii 1. Asa cum era de asteptat, victoria Universitatii Craiova in fata Farului i-a adus Stiintei doua nominalizari in formula ideala. Iata cum arata echipa etapei 30: PORTAR: Ștefan Tarnovanu (FCSB /…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma, care a invins-o pe Pordenone Calcio cu scorul de 4-1, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a ligii secunde italiene de fotbal - Serie B. Oaspetii au deschis scorul prin Giuseppe Di Serio (12), dar Parma a egalat prin…

- Francezul Olivier Giroud, autorul unei duble in ultimul sfert de ora (min.75, 78), a oferit derby-ul milanez lui AC Milan, invingatoare cu scorul de 2-1 in fata lui Inter, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 24-a din Serie A, si a relansat batalia pentru titlu apropiindu-se la un punct…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, nu crede ca Atalanta și-ar permite sa-i transfere pe Octavian Popescu (19 ani, extrema stanga) și Ianis Stoica (19, atacant). Giovanni Becali, consilierul firmei de impresariat care a intermediat imprumutul lui Valentin Mihaila de la Parma la Atalanta, a spus…

- Giovanni Becali, consilierul firmei de impresariat care a intermediat imprumutul lui Valentin Mihaila (21 de ani, extrema stanga) de la Parma la Atalanta, spune ca locul 4 din Serie A a intrebat și despre doi jucatori de la FCSB. Este vorba despre Octavian Popescu (19 ani, extrema stanga) și Ianis Stoica…

- Octavian Popescu (19 ani) a marcat un gol splendid in minutul 2 al derby-ului Dinamo - FCSB, apoi a mers sa il imbrațișeze pe Mihai Pintilii (37 de ani). Ar putea fi ultimul meci al „secundului” lui Toni Petrea, curtat insistent de Edi Iordanescu. Dinamo - FCSB este live AICI Octavian Popescu a deschis…

- Echipa feminina de handbal-junioare CS Medgidia a fost invinsa, cu scorul de 15-40, de Rapid Bucuresti, intr-o partida disputata la sala „Dan Spataru”, in cadrul Campionatului National. Jucatoarele antrenate de Nicolae Ciorba nu au avut o zi buna și au intrat in teren fara prea multa vlaga. De partea…

- AC Milan – Napoli, SuperMeciul etapei din Serie A, se joaca duminica de la 21:45, pe legendarul San Siro. Dupa ce ambele echipe au facut cu randul in varful clasamentului din Serie A, acum sunt in cursa de urmarire a lui Inter, campioana en-titre si liderul la zi. ...