Universitatea Craiova s-a impus categoric, cu 3-1, in fața Rapidului, in etapa a 4-a din play-off-ul Superligii. La finalul partidei de duminica seara, din Banie, cei doi antrenori și-au exprimat concluziile despre meci. Tehnicianul Rapidului, Adrian Mutu, considera ca jocul echipei sale s-a „rupt“ din momentul eliminarii lui Costache. El considera ca echipa sa a rezistat destul de bine atacurilor numeroase la care a fost supusa, dar ca intr-un final a cedat. De partea cealalta, antrenorul Universitații Craiova, Eugen Neagoe, s-a aratat deranjat de golul primit ținand cont ca Rapidul era in inferioritate…