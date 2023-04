Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - Farul, meci contand pentru etapa a 6-a din play-off, este programat, sambata, 29 aprilie, de la ora 21:45, la Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Deși nu va putea conta impotriva Farului pe Ciprian Deac și pe Mario Camora și nu are decat doi atacanți valizi suta la suta, Dan Petrescu spera ca „alți jucatori sa iasa la rampa, sa apara o surpriza și sa ne bucuram la final”. Farul - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 5 din play-off-ul SuperLigii,…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a anunțat ca Octavian Popescu (20 de ani) și Malcom Edjouma (26) vor fi disponibili pentru meciul cu Farul. FCSB - Farul, in etapa #4 din play-off, are loc pe 17 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc in Banie in derby-ul etapei cu numarul 2 din play-off-ul SuperLigii. In cazul unui succes, ardelenii pot egala liderul Farul Constanța, care a remizat sambata seara in duelul cu Rapid București, scor 1-1. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- CFR Cluj intalnește Rapid in cel de-al doilea derby al primei etape de play-off. Formația antrenata de Dan Petrescu are nevoie de un succes pentru a ține pasul cu liderul Farul Constanța, care a caștigat duelul cu Sepsi (2-1). Meciul este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Farul primește vizita Rapidului, in ultima etapa din sezonul regular. La meciul de la Ovidiu vor fi prezenți aproximativ 600 de fani rapidiști, din informațiile Gazetei Sporturilor. Farul - Rapid se joaca azi, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre greșelile de arbitraj de la meciul cu UTA (2-1), LA conferința de presa premergatoare meciului cu Sepsi. Sepsi - CFR Cluj se joaca luni, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a facut o previziune la conferința de presa premergatoare meciului cu Sepsi. Sepsi - CFR Cluj se joaca luni, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 In cadrul conferinței, Dan Petrescu a fost…