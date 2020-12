Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta a coronavirusului a fost descoperita in Italia. Aceasta varianta circula in Italia de la inceputul lunii august, fiind asemanatoare cu varianta identificata in Anglia, transmite Mediafax, care citeaza La Repubblica."Varianta italiana" a coronavirusului descoperita la Brescia "precede…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- In vreme ce multe detalii despre noua tulpina COVID sunt inca necunoscute, ceea ce știm despre ea ne spune lucruri importante despre virus: ca se poate adapta pentru a deveni mai ușor transmisibil și ca poate deveni mai greu de neutralizat, ceea ce inseamna ca ar putea fi capabil sa pacaleasca vaccinul,…

- Este posibil ca noua tulpina a virusului ce provoaca Covid-19 sa circule și prin Franța, a declarat astazi ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, deși teste recente nu au detectat-o in țara, potrivit Reuters.”Este absolut posibil ca virusul sa circule in Franța”, a declarat Veran la postul de…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii de la Roma. Conform Ministerului Sanatații, pacientul s-a intors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion ce a aterizat la aeroportul Fiumicino.…

- Autoritațile franceze pregatesc o varianta de lockdown de lunga durata, care sa țina probabil pana cand vaccinul anti-covid va incepe sa iși faca efectul. Premierul francez, Jean Casteux a declarat ca „Va trebui sa traim cu virusul mult timp” și de aceea guvernul lucreaza la un set de reguli care vor…

- O țara din Europa a luat o decizie controversata și anunța ca nu va vaccina toata populatia impotriva coronavirusului, fiind vizate doar categoriile de risc. Programul de vaccinare Covid-19 din Regatul Unit va viza persoanele in varsta si cele cu profesii cu risc de infectare. Kate Bingham, presedintele…