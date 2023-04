O noua cercetare a ajuns la concluzia ca patrupedele care traiesc in zona salbaticita au suferit modificari GENETICE fața de cainii din alte zone ale lumii. Cu ajutorul unor mostre de sange recoltate in perioada 2017 – 2019, oamenii de știința au analizat din punct de vedere genetic 300 de caini din populațiile care traiesc in interiorul centralei, dar și pe o raza de 15 pana la 45 de kilometri de la locul dezastrului, scrie IFL Science, citat de spotmedia.ro Analiza a aratat clar ca animalele sunt diferite din punct de vedere genetic, iar una dintre explicațiile plauzibile o reprezinta radiațiile. Se…