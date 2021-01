Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. ''Am fost informati astazi ca,…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citind un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspindeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua varianta de coronavirus, varianta care a determinat autoritatile din mai multe tari sa ia masuri de inchidere a frontierelor, transmite marti Reuters.

- Marea Britanie și producatorul Roche au oferit miercuri asigurari ca acuratețea testelor de diagnosticare folosite pentru a detecta Covid-19 este puțin probabil sa fie afectata de noua tulina a coronavirusului care se raspandește rapid, relateaza Reuters. Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a spus…

- UPDATE Noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia,…

- Marea Britanie s-a retras de la Campionatele Europene de judo, programate luna aceasta la Praga, din cauza preocuparilor fata de siguranta sportivilor sai, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat Federatia britanica de specialitate, citata de Reuters. Natalie Powell, care a devenit in 2017 prima…