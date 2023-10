Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat maraton de teatru va avea loc la finele saptamanii in Timișoara. Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” se va desfașura in premiera in zece spații din oraș fiind organizat de Asociația Bis din Sibiu. Manifestarea are loc de mai mulți ani in fosta Capitala Europeana a Culturii și pentru…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- Universitatea Politehnica Timișoara va invita la unul dintre evenimentele centrale ale programului multidisciplinar Bright Cityscapes, parte a Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”: o expoziție despre reinterpretarea principalei forțe economice a orașului…

- Proiectele prin care Universitatea Politehnica Timișoara sustine programul Timișoara– Capitala Europeana a Culturii 2023 sunt in plina desfașurare, chiar și in perioada verii, cand studentii sunt in vacanta. Astfel, finalul lunii august a presupus implementarea activitatii cu numarul 4 a proiectului…

- Proiectul asociației „BIS”, intitulat „Scrisori pentru bunicii noștri”, care face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023 și care presupune o corespondența intre varstnici din județul Timiș și din Republica Moldova prin scrisori scrise de mana de…

- Cea de-a XIII-a ediție a festivalului „25 de ore de teatru non-stop”, a carui prima ediție a avut loc in urma cu mai bine de un deceniu, de Ziua Mondiala a Teatrului, se va desfașura in acest an la Sibiu și la Timișoara, unde a fost inclus in programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana…

- ● Viața și istoria campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt sarbatorite intr-un eveniment de arta și arhitectura la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura.● Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului UPT va ajunge și…

- Cramele Recaș, care ocupa un loc fruntaș pe piața vinurilor din Romania, fiind, totodata, un important exportator de vinuri imbuteliate de o gama diversa in țari din intreaga lume, sunt și un important partener al proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, dorind sa contribuie la susținerea…