Război în Ucraina - Ziua 286 - Cum a schimbat Kievul geografia războiului - Rusia, prinsă descoperită - LIVE TEXT

UPDATE 01:00 - Bombardamente în noapte în regiunea Donețk, în Bahmut.The Ukrainian media published a video of the situation in #Bakhmut . A real hell. pic.twitter.com/VPOowGughA… [citeste mai departe]