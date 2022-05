Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CS Mioveni - Rapid 3-2, Adrian Mutu a avut cel mai aprig discurs de cand i-a preluat pe giuleșteni. Sepsi a incheiat pe primul loc in play-out, iar FC Botoșani pe locul secund. Rapid e la mana lui Sepsi, daca echipa din Sfantu Gheorghe va caștiga Cupa Romaniei, și a Federației;Finala Cupei Romaniei…

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat succesul cu FCU Craiova, 2-1, care i-a urcat pe moldoveni pe locul 2 in play-out. „Ai emoții și cand joci 11 contra 11 cu Craiova, este o echipa buna, cu jucatori valoroși. In sezonul regulat ne-au luat 4 puncte, nu am putut caștiga…

- Ramona și Marius Croitoru sunt soț și soție de peste doua decenii, interval in care au stat foarte puțin timp nedesparțiți. Nu de puține ori s-a vorbit despre influența pe care o exercita Ramona asupra soțului care este antrenor la FC Botoșani de aproape trei ani.

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se disputa intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, va avea loc luni, de la ora 20:30. Programul etapei a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata ,…

- Revelatia CSO Voluntari 2005 a revenit pe locul secund in Divizia A1 la volei feminin, dupa ce a dispus de CS ''U'' NTT Data Cluj, ultima clasata, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-13, 25-22), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Toni Petrea va pleca aproape sigur la finalul sezonului de la FCSB, iar pentru succesorul sau exista doua variante, ambele din Liga 1, fiecare susținuta in parte de Gigi Becali și de MM Stoica. Patronul Gigi Becali il dorește pe fostul tehnician al Clinceniului și al Mediașului, Ilie Poenaru, in vreme…