Stiri pe aceeasi tema

- Romania a semnat prin ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, o Scrisoare de Intenție pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria și Grecia. “Aceasta inițiativa marcheaza un progres semnificativ in intarirea capacitaților de aparare și descurajare ale NATO in regiune”,…

- Lucrarile de reabilitare la Podul Priteniei, care leaga Romania de Bulgaria vor incepe pe 10 iulie și vor ingreuna circulația pentru aproximativ 1,5 milioane de romani care vor merge in vacanța in Bulgaria, Grecia sau Turcia.

- Un Festival Gastronomic European Bio va avea loc in week-end la Polovragi, in județul Gorj. Stațiunea turistica de interes local va fi gazda celei de-a doua ediții a festivalului care de data aceasta va reuni maeștri bucatari și din afara țarii. Cele mai bune bucate bio vor fi preparate și servite in…

- S-a facut un studiu! Șapte din zece investitori anticipeaza o ascensiune a atractivitatii Romaniei ca destinatie de investitii in urmatorii trei ani, arata un studiu EY, transmite Agerpres . „Romania isi mentine ferm pozitia rezilienta de piata, in pofida unui declin al investitiilor straine directe…

- Consiliul Europei a prezentat marti intr-un studiu o serie de recomandari pentru combaterea discriminarilor in mass-media fata de comunitatile alcatuite din romi si nomazi in patru tari europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Italia si Romania. Acest studiu, coordonat de Consiliul Europei in cadrul programului…

- Forțele turce, romane și bulgare vor incepe operațiunile de indepartare a minelor din Marea Neagra in baza unui acord ratificat la inceputul acestui an, a anunțat ambasadorul Turciei in Romania, potrivit Rad

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore, in medie, potrivit datelor publicate de Eurostat. Astfel, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel cel mai mare numar…

- Bulgaria incepe in luna iulie lucrari de consolidare la Podul Giurgiu-Ruse, iar traficul se va desfașura pe o singura banda timp de doi ani. Șoferii care merg la vara cu mașina in Grecia, prin Bulgaria, trebuie sa se inarmeze cu multa rabdare pentru ca cel mai probabil traficul va fi foarte aglomerat,…