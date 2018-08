Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova l-a luat in aceasta vara intre buturi pe italianul Marko Pigliacelli, iar oficialii olteni sunt mulțumiți de prestațiile acestuia de pana acum. Insa acesta nu avea concurența, astfel ca a fost adus un alt goalkeeper pentru a-i face concurența. Și nu e vorba de oricine, ci de un portar cu…

- Mecanicul trenului de marfa care a deraiat pe viaductul de la Carcea, in apropiere de Craiova, este sub control judiciar. Procurorii au cerut arestarea barbatului dupa ce analizele au aratat ca avea o alcoolemie de 1,40 g/l alcool pur in sange, dar cererea le-a fost respinsa.

- Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova 1948, a avut, joi seara, o reactie foarte dura pe pagina de facebook. Omul de afaceri a acuzat FRF ca i-a trimis echipa intr-o serie de Liga 3 foarte puternica, cu CS U Craiova II si FCM Alexandria.

- Situatie de neimaginat pentru un fost magistrat gorjean, iesit la pensie acum si devenit avocat la Craiova. Venus Parvulescu si-a cumparat o casa la Novaci, pe strada Gilortului, in speranta ca aici va putea sa se retraga din cand &...

- „Muzica este viata, iar notele muzicale sunt un miracol lasat de Dumnezeu pe pamant“. Este crezul lui Nicu Raducanu, un craiovean care și-a dedicat intreaga existenta acestei pasiuni. A fost primul care a adus muzica grupului Depeche Mode in Craiova, iar ...

- Proiectul de hotarare privind darea in administrare catre Liceul „Voltaire”, cu destinația de sediu, a unui spațiu aparținand Colegiului „Ștefan Odobleja“ a incins la maximum spiritele in ședința de joi a Consiliului Local (CL) al municipiului Craiova. S-a discutat pe ...

- Sedinta de astazi a Consiliului Local Craiova s-a incheiat cu un imens scandal, dupa ce consilierii majoritari PSD- ALDE au votat proiectul de hotarare care prevedea mutarea Liceului Voltaire intr-un sediu care se afla in curtea Colegiului “Stefan Odobleja”. Dupa ...

- Liceul „Voltaire“ s-ar putea muta din toamna intr-una din cladirile Colegiului „Ștefan Odobleja“ din Craiova. Decizia este in mana consilierilor locali, care va trebui sa voteze azi un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Pana ...