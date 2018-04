Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Autoritații Palestiniene a transmis un mesaj de avertizare la adresa statelor din Uniunea Europeana care vor sa-si mute ambasadele din Israel la Ierusalim. Riyad Malki a afirmat joi ca toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa respecte o politica generala…

- Oficiali ai Uniunii Europene si ai Organizatiei Natiunilor Unite au cerut, marti, la Bruxelles, reluarea negocierilor politice pentru a pune capat conflictului din Siria izbucnit in 2011, relateaza site-ul Politico.eu, conform Mediafax.”Este nevoie de negocieri politice de substanta. Aceasta…

- Guvernul a adoptat, joia trecuta, un document „clasificat” care prevede inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un subiect fierbinte in diplomația mondiala. Palatul Cotroceni vorbește despre o posibila „incalcare a dreptului internațional” in…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, este de parere ca mutarea ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie facuta în concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si respectând dreptul international.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administratia

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…