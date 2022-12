Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova 1948, susține ca vanzarea lui Compagno la FCSB, cu 1,5 milioane de euro, l-a ajutat sa incheie anul 2022 cu cei mai puțini bani investiți in club, din propria avere. FCU Craiova a intrat in vacanța de iarna pe locul 10 in Liga 1, mai aproape de zona de retrogradare decat de play-off. Cu toate astea, patronul Adrian Mititelu (54 de ani) are și un motiv de satisfacție. ...