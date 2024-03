Primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ridzi, a a preluat funcția de președinte interimar al Organizației PSD Petroșani. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi , a facut un pas semnificativ in lumea politica, trecand la Partidul Social Democrat (PSD). In cadrul unei ceremonii desfașurate in prezența președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, Ridzi a preluat funcția de președinte interimar al Organizației PSD Petroșani. La evenimentul la care au participat peste 200 de persoane, atat din PSD, cat și din randurile celor care l-au urmat in noul sau proiect, Ridzi a subliniat unitatea…