Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o binemeritata pauza din industrie, timp in care viata i s-a schimbat radical, una dintre cele mai cunoscute si apreciate tinere actrite din Romania se pregateste sa revina in forta pe micile ecrane. Si nu oricum, ci in calitate de gazda a celui mai iubit reality show matrimonial. Diana Dumitrescu…

- Coronavirus devine o amenințare din ce in ce mai mare, pe masura ce se raspandește in tot mai multe țari. Inca nu s-a gasit o soluție, dar cercetatorii romani lucreaza la una. Profesorul doctor Virgil Paunescu, care este director al Institutului OncoGen din Timișoara, a explicat pentru Antena 3 ca institutul…

- George B. Dumbrava, fost concurent in sezonul 6 al emisiunii “Chefi la cutite” de la Antena 1, s-a descurcat de minune in celebra competitie, insa iata ca nu a ramas in Romania, unde are mii de fani, ci munceste ca bucatar in Germania. I se spune Smiley, pentru ca zambeste mereu, dar si ca seamana,…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a fost zarit la sediul PSD, in seara turului II al alegerilor prezidențiale.Gabriel Oprea a urmarit alaturi de Codrin Ștefanescu afișarea rezultatelor. Sursa FOTO: Romania TV

- Doctorul Tudor Ciuhodaru a lansat un apel de ultima ora catre populație, pe care o indeamna sa ramana vigilenta, avand in vedere cazurile de difterie la granița de nord a Romaniei, confirmate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, informeaza Antena 3. Ultimele cazuri…

- In perioada sarbatorilor turistii se asteapta an de an la incasari record. Revelionul si vacantele de Craciun aduc turisti din toate zonele tarii si chiar din afara, iar unitatile de cazare sunt inchiriate in totalitate cu luni bune in avans. Insa nu doar hotelierii au motive de bucurie, conform unui…

- Glovo, firma de livrare de mancare prezenta și in Romania, a cumparat un concurent de pe piața poloneza pentru a-și consolida poziția in fața unor rivali puternici, precum Uber Eats. Suma avansata pentru aceasta tranzacție este 35 de miliarde de euro. Achiziția facuta de compania cu sediul in Barcelona…

- Elisabeta Lipa, Mihai Covaliu, Marius Urzica si Virgil Stanescu sunt personalitatile lumii sportului din Romania, care, alaturi de fostul tenisman german Boris Becker, vor face prima mutare la partidele programate in cadrul turneului Superbet Rapid&Blitz Chess (6-10 noiembrie), etapa a sasea a circuitului…