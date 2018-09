Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul il someaza pe presedintele Klaus Iohannis sa nu mai "exploateze politic" criza pestei porcine si prezinta situatia cheltuirii banilor din Fondul de rezerva al guvernului, bani destinati situatiilor de urgenta.

- ”Klaus Iohannis nu figureaza cu obligații fiscale restante” este raspunsul ANAF pentru Antena 3. Eugen Teodorovici a precizat ca pana cand casa din Sibiu nu va intra in proprietarea statului, Klaus Iohannis nu figureaza cu suma pe care trebuie sa o dea statului. Ministrul de Finanțe…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.Ea a spus ca nu…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intenție din partea președintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorați statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu, transmite Mediafax.Solicitat sa comenteze…

- Klaus Iohannis a promulgat una din legile cele mai importante ale pachetului de legi ale justiției, cea referitoare la inființarea unei secții speciale de cercetarea magistraților la Parchetul General. Așa cum ma așteptam, gestul Președintelui a starnit un val de furie in tabara caporalilor de presa.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca discutia despre suspendarea sefului statului Klaus Iohannis va continua in partid si in coalitie. ''Discutia despre suspendare va continua in partid si o sa discutam si in coalitie. (...) E un demers foarte serios. (...) Din…

- PSD pare sa nu mai aiba rabdare și pune tunurile pe șeful statului. Ministrul justiției trebuie sa-i trimita o notificare președintelui Klaus Iohannis pentru a-i atrage atenția ca trebuie sa puna in aplicare o decizie definitiva a justiției, iar daca șeful statului va intarzia in continuare demiterea…

- PSD sustine ca declaratiile de astazi ale presedintelui Klaus Iohannis sunt ”iresponsabile” si submineaza autoritatea Curtii Constitutionale. Social-democratii ii transmit sefului statului, prin intermediul unui comunicat, ca ”deciziile CCR se executa, nu se discuta”, titreaza News.ro. ”Partidul Social…