- Banca Transilvania cumpara Tiriac Leasing, unul dintre principalii jucatori de profil, de la Grupul Tiriac, planul bancii fiind de a intra astfel direct, cu o noua firma, intr-un model de afaceri de nisa care face diferenta pe piata auto, cat si intarirea pozitiei cu servicii de finantare alternative.…

- Banca Transilvania și Grupul Țiriac au semnat un acord de achiziționare a companiei Țiriac Leasing. Finalizarea tranzacției este prevazuta in prima parte a acestui an, fiind supusa analizei și aprobarii autoritații competente.Pana la primirea aprobarii, Țiriac Leasing isi va desfasura activitatea independent…

- Uniqa Asigurari, parte a grupului austriac Uniqa, a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de a iesi de pe piata RCA, dupa ce City Insurance a intrat pe drumul falimentului, iar segmentul RCA a intrat intr-o perioada agitata, cu majorari de tarife, transmite Mediafax. ASF…

- Romania se numara printre tarile cu cel mai ridicat potential agricol. De aceea, o afacere demarata in acest domeniu se poate dezvolta rapid, devenind foarte profitabila. In acelasi timp, agricultura reprezinta principala sursa de hrana, astfel ca intotdeauna va exista cerere, ceea ce ofera un grad…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara va trebui sa impuna tarife de referința la RCA firmelor de asigurari, in baza unei noi formule de calcul. Potrivit unui proiect de lege al parlamentarilor, tarifele de referința vor fi obligatorii, și nu orientative, cum sunt in prezent. Totodata, sancțiunea pentru…

- Incercarea City Insurance de a reveni pe piața asigurarilor este deocamdata sortita eșecului, dupa ce magistrații Curții de Apel București au decis luni sa mențina decizia prin care le-a fost suspendata activitatea. Pe 1 noiembrie, compania de asigurare – reasigurare a cerut in instanța suspendarea…

- Generali, cel mai mare grup de asigurari din Italia, si-a asigurat joi o participatie majoritara in Cattolica, prin oferta de preluare in valoare de 1,17 miliarde de euro pentru rivalul mai mic, in ideea de a-si consolida si mai mult pozitia de lider pe piata din Italia, transmite Reuters, citat…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita institutiilor statului sa ancheteze piata de asigurari obligatorii RCA din Romania care, potrivit organizatiei, a devenit o mare problema sociala care afecteaza peste 8 milioane de romani.