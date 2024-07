Mutare neașteptată la Washington: Joe Biden s-a RETRAS din cursa pentru președinția SUA! Scrisoarea trimisă americanilor Președintele Joe Biden spune, in scrisoarea postata pe contul sau oficial de pe rețeua X, ca nu cauta realegerea. Biden spune ca va vorbi mai detaliat cu poprul despre acest subiect mai tarziu, in aceasta saptamana.„A fost cea mai mare onoare din viața mea sa fiu președinte”, a scris Biden, in scrisoarea publicata. „Și, deși intenția mea a fost sa caut realegerea, cred ca este in interesul partidului meu și al țarii sa ma retrag și sa ma concentrez exclusiv pe indeplinirea indatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu”.Decia lui Biden de a renunța la candidatura a incheiat saptamani… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

